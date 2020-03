Unge på håbløs flugt: Fundet af politihund

En politihund med god lugtesans kan være træls at have hælene - det måtte fem unge mænd sande i går mandag, efter at de i det nordøstlige Randers var kørt galt.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

De fem unge kørte galt i bil på Tjærbyvej, efter at en af politiets patruljevogne tilfældigt kom for tæt på dem:

'En patruljebil kom tilfældigvis kørende på stedet, og da mændene åbenbart ikke havde lyst til at være for tæt på politiet, satte de farten voldsomt op og kom til at ramme ind i en anden bil ført af en 63-årig mand.

Efterfølgende ramte bilen ind i en 36-årig mand, som var på en løbetur langs vejen. Den 36-årige røg op på kølerhjelmen og væltede ned på vejen, men han slap umiddelbart fra sammenstødet uden at komme alvorligt til skade', skriver politiet i deres døgnrapport.

'Tre af de unge mænd på hhv. 17, 17, 22 år blev anholdt af patruljen tæt på bilen, mens to andre nåede at løbe fra stedet ned mod Dronningborg Bådlaug.

En hundepatrulje blev tilkaldt, og politihunden fik snuset sig frem til en båd og begyndte at gø ved en stige, der førte op til båden. Betjentene gik op i båden og fandt hurtigt to drenge på 15 og 17 år, som lå og forsøgte at gemme sig i en kabys. Begge blev anholdt og fragtet ned fra båden.



Da den 15-årige blev visiteret, fandt betjentene en klump hash i hans underbukser, som han blev sigtet for at besidde. Samme sigtelse fik en af de 17-årige drenge, som også havde noget hash på sig.' lyder det endvidere i døgnrapporten.



Ingen af drengene ville fortælle, hvem der havde kørt bilen, men Østjyllands Politi har foretaget dna-prøver for at finde frem til, hvem føreren var, da bilen kørte galt. Alle de unge mænd fik også foretaget blodprøver for at tjekke, om de var påvirkede af alkohol eller stoffer.