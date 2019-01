Unge råbte og skreg: Ville i kontakt med fanger i Vestre Fængsel

En gruppe på i alt 14 unge mænd forsøgte i fredag nat på ganske højrøstet vis at komme i kontakt med indsatte i Vestre Fængsel i København.

Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse kl. 22.59 fra Vestre Fængsel om, at en gruppe unge er kravlet op på taget af en nærliggende bygning. Her står de så og råber og skriger for at komme i kontakt med indsatte på den anden side af fængslets indhegning, fortæller vagtchef Jesper Frandsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi rykker ud til stedet og konstaterer, at det drejer sig om i alt 14 unge, der er omkring de 20 år.

Ingen af de unge bliver dog anholdt, oplyser Københavns Politi.

- Det er jo ulovligt at kommunikere med fanger, men vi kan ikke redegøre for, at det rent faktisk er lykkedes dem at komme i kontakt med nogen i fængslet. Faktisk er det ikke så sandsynligt, eftersom ingen af de indsatte er ude så sent på aftenen.

I stedet for bliver gruppen af unge registreret af politiet. De fleste af dem var i forvejen kendt af politiet for andre forhold.