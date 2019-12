Unge sigtet for bedrageri: Udgav sig for at være fra Skattestyrelsen

To unge mænd på 17 og 19 år er torsdag blevet sigtet for en række bedragerier mod enker og ældre, handicappede kvinder

Torsdag er to mænd på 17 og 19 år blevet sigtet for at have begået en række bedragerier mod enker og ældre, handicappede kvinder. Blandt andet udgav de sig for at være fra Skattestyrelsen.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelsen mod de to mænd kommer efter, at politiet har ransaget fire adresser i Københavnsområdet.

Begge mænd er blevet afhørt om deres roller i bedragerierne. De er dog efterfølgende blevet løsladt igen, men sigtelserne mod dem er fortsat opretholdt.

Bedragerierne har foregået over en længere periode, blandt andet i november. Her har gerningsmændene telefonisk kontaktet ældre kvinder, som for nylig har mistet en ægtefælle, mens de i opkaldet udgav sig for at være fra Skattestyrelsen eller skifteretten.

Det lykkedes på den måde gerningsmændene at få oplyst personlige oplysninger herunde NemID og bankoplysninger fra deældre kvinder. Efterfølgende overførte de to mænd penge fra de ældre kvinders kontoer til andre kontis, hvorfra pengene blev videreført eller hævet.

- Vi ser med stor alvor på denne type kriminalitet mod ældre borgere, der i god tro og i tillid til andre mennesker bliver udnyttet af kriminelle. Vores råd er, at man aldrig giver den type oplysninger via telefonen til personer, der udgiver sig for at være en bank eller en offentlig myndighed, siger politikommissær Ove Randrup fra Afdelingen for efterforskning af økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.

Efterforskningen i sagen fortsætter, og imens advarer Københavns Politi mod, at unge stiller deres konti til rådighed for bekendte eller fremmede.