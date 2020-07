Unge truer og chikanerer hospitalspersonale

Trusler, uønskede videooptagelser og et spark over benet.

Disse ting har personale på Bispebjerg Hospital været udsat for fra en gruppe unge mennesker, som i en længere periode jævnligt har opholdt sig i parkeringshuset tilhørende hospitalet om aftenen og om natten.

Det beskriver B.T.

Vicedirektør på Bispebjerg Hospital Kirsten Wisborg bekræfter historien over for Ekstra Bladet.

'Der er fundet brugte lattergaspatroner, og Københavns Politi har en mistanke om, at der kan være foregået indtag og salg af ulovlige stoffer på matriklen,' skriver hun i en mail.

'Hospitalets vagtuddannede portører er blevet filmet, når de har patruljeret området. En ekstern vagt blev i det tidlige forår truet, sparket over benet og spyttet på, da han konfronterede en gruppe i parkeringshuset,' fortsætter hun og tilføjer, at gerningspersonen er fundet af politiet.

Ifølge vicedirektøren har der været uroligheder i parkeringshuset siden december 2016.

'Men der har indtil det seneste år været tale om sjældne og meget sporadiske hændelser. Oftest har der været flere måneder mellem hver hændelse,' skriver hun.

Indfører flere sikkerhedsforanstaltninger

Politikommissær Jonas Wybrandt, leder af Nærpolitiet i Nordøst, meddeler, at politiet er bekendt med sagen.

'Københavns Politi er opmærksom på, at en gruppe unge gentagne gange har opholdt sig i parkeringsanlægget ved Bispebjerg Hospital, hvilket har ført til utryghed,' skriver politikommissæren til Ekstra Bladet.

'Derfor har vi haft en god og konstruktiv dialog med hospitalet, der er på vej med flere forebyggende tiltag, så de unge ikke tager ophold på området. Samtidig har vi øget vores politimæssige tilstedeværelse på stedet,' fortsætter han.

For at komme problemet til livs har hospitalet indført en række tiltag foruden dem, de allerede har haft fra start, som er brugen af egne vagter og videoovervågning.

Vicedirektør Kirsten Wisborg lister i sit mailsvar de nye tiltag, hospitalet har indført som følge af sagen:

'Eksternt vagtfirma, som patruljerer i og omkring bygningen sen aften/nat med hund. Samarbejde med nærpolitiet. Vi har et specialnummer, som vores portører, vagter og afdelinger kan ringe på, hvis der sker noget, hvorefter politiet vil være i parkeringshuset i løbet af få minutter,' opremser hun.

Derudover planlægger hospitalet at få opsat flere kameraer ved indfaldsveje eller knudepunkter samt at få spotlys på toppen af parkeringshuset, så man ikke kan gemme sig for kameraerne.