Ungt par forsvundet sporløst efter sammenstød med parkeret bil

Politiet har sat stor eftersøgning i gang og er nu meget bekymrede over, hvad der egentlig er sket med det unge par

Politiet i London har nu indledt en stor eftersøgning af det unge par, 27-årige Donna Smith og hendes 25-årige kæreste Matthew Hughes.

Familiemedlemmer til det unge par henvendte sig i går til Metropolitan Police i London og anmeldte, at det unge par var forsvundet.

Donna Smith og Matthew Hughes blev sidst set i det vestlige London i kvarteret West Drayton, da de i løbet af fredag satte sig ind i deres bil for at køre en tur ud af storbyen London.

Politiet modtog senere en anmeldelse omkring en blå Vauxhall-bil med registreringsnummeret KGO3 GUX, der havde været involveret i et sammenstød med en parkeret bil i området omkring Ruislip i det vestlige London. Den tilhører det unge par. Men da politiet mødte op for at undersøge sagen, var Donna og Matthew pist forsvundet.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror og Metro - og Metropolitan Police i London har også offentliggjort billeder af det unge par, der nu officielt er efterlyst af politiet.

Metropolitan Police i London har udtalt følgende omkring sagen:

'Her i politiet er der en stigende bekymring og nervøsitet med henblik på, hvad der egentlig er sket med det unge par. Vi opfordrer alle til at henvende sig til politiet, hvis de har nogen oplysninger om, hvad parret har foretaget sig, eller hvor de befinder sig.'

Udtalelsen fra politiet peger på, at Metropolitan Police i London er begyndt at tænke på, om parret er blevet udsat for en forbrydelse.