Ungt par plyndrer Burger King: Teenagere fængslet

Politiet er af den opfattelse, at en pige på 19 og en dreng på 16 to gange på en måned har begået røverier i Haderslev

En pige på 19 og en dreng på 16 er søndag blevet varetægtsfængslet frem til 6. april, efter at de lørdag for anden gang på mindre end en måned ifølge politiet har begået røveri.

Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Hølmkjær, til Ekstra Bladet.

Den unge duo plyndrede lørdag aften kassebeholdningen på Burger King i Haderslev. Det er politiets opfattelse, at de to også 12. februar var på røveri-togt til Aldi i byen.

Det lader til at være den samme specielle fremgangsmåde, som de to har benyttet under begge røverierne.

Der er kun få hundrede meter mellem de to adresser, hvor røverierne blev begået. Det oplyser TV Syd, som var de første til at omtale gårsdagens røveri.

Politiet fik anmeldelsen om røveri på Burger King klokken 22.04 i aftes.

- Der sker det, at pigen kommer maskeret ind på Burger King og truer sig til kassebholdningen. Da hun har fået, hvad hun bad om, løber hun ud. Så er der en dreng i køen bagved, som løber med hende ud, siger Nikolaj Hølmkjær til Ekstra Bladet.

Til at begynde med troede personalet og politiet, at drengen forsøgte at stoppe pigen. Men det stod hurtigt klart, at de to har været sammen om at begå røveriet, fortæller vagtchefen.

12. februar var fremgangsmåden næsten den samme. Kvinden henvendte sig til Aldi-medarbejderen i butikken på Laurids Skaus Gade i Haderslev. Hun truede medarbejderen med en kniv og fik udleveret et kontantbeløb.

Bagefter løb hun ud af butikken, hvor den 16-årige dreng ventede.

Under begge røverierne har politiet haft gavn af videoovervågning, oplyser politiet. De to blev anholdt en time efter røveriet mod Burger King på den enes adresse.

- De havde fået udleveret et mindre kontantbeløb, siger vagtchefen.

Nikolaj Hølmkjær fortæller, at politiet i forvejen havde et vist kendskab til de to for noget lignende uden dog at ville komme nærmere ind på sammenhængen.