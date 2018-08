Ups! Betjent har travlt med telefonen: Kører cyklist ned

Hvis betjent Charles Wallace har lettere røde ører for tiden, er det fuldt forståeligt.

Den 41-årige betjent fra Peculiar, Missouri er lige nu på ufrivillig orlov, mens en sag om hans påkørsel af cyklist Joseph Fasanello efterforskes, skriver ABC News.

Fasanello fangede det hele på video, da betjenten påkørte ham direkte, fordi han havde øjnene på sin telefon i stedet for på vejen. En fejl, som Charles Wallace blankt erkender og undskylder for i optagelsen.

- Det var ikke før han var omkring seks meter væk, at jeg han indså han ikke stoppede. De var ikke tid til at flytte sig, fortæller 31-årige Fasanello til ABC News.

Efter påkørslen blev Charles Wallace alkohol- og narkotestet, men begge prøver var negative.

Politiet i Peculiars interne regler forbyder betjente at SMS'e under kørsel, men det er dog tilladt at kigge på telefonen for information, oplyser politimester i Peculiar Harry Gurin til ABC News.

- Det kan jeg sagtens forstå, men hvorfor kigger man på telefonen mens men drejer?, lyder det fra Fasanello, som ikke kom alvorligt til skade i uheldet, men er meget øm i kroppen. Han ønsker ikke betjenten fyret, men mener at en reprimande er på sin plads.

- Som det mindste skylder politiet mig en ny cykel med tilsvarende eller bedre tekniske specifikationer. De skylder mig for hospitalsregninger, og forhåbentlig også en formel undskyldning, lyder det fra Joseph Fasanello.