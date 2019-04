USA advarer mod flere terrorangreb i Sri Lanka

Mindst seks kraftige bomber eksploderede søndag i tre kirker og i tre femstjernede hoteller i Sri Lanka. Det blev fulgt op af yderligere to eksplosioner.

Herunder et overblik over angrebene, som har dræbt mindst 290 mennesker - heraf tre danskere og mange andre udlændinge - og såret omkring 500 mennesker:

* Ifølge nyhedsbureaet AP viser tekniske undersøgelser, at syv selvmordsbombere stod bag seks af eksplosionerne.

* De tre ramte kirker er St. Sebastian's i Katuwapitiya, der ligger nord for hovedstaden Colombo, St. Anthony's Kirke i Kochcikade, Colombo, og en kirke i Batticaloa på Sri Lankas østkyst.

* De tre ramte hoteller er Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

* Yderligere to eksplosioner ramte flere timer efter de første angreb. Den første eksplosion ramte et mindre hotel i Colombo, hvor to blev dræbt, oplyste politiet. Den anden var en selvmordsbombe, som blev udløst, da politiet ville ransage en adresse i hovedstaden. Tre politifolk blev dræbt, sagde en politikilde til AFP.

* Tre danskere er dræbt, oplyste Udenrigsministeriets Borgerservice søndag,

* Ifølge direktøren for National Hospital i Colombo og nyhedsmedier er der også er dødsofre fra blandt andet Storbritannien, Holland, Indien, Tyrkiet, Kina, Marokko, Pakistan, USA, Japan, Bangladesh og Portugal.

* Den srilankanske premierminister, Ranil Wickremesinghe, meddelte søndag, at otte personer var anholdt efter bombemassakren. Mandag er antallet af anholdte oppe på 24 ifølge politiet.

* Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for "terror". Han sagde videre, at alle de skyldige vil blive fængslet så hurtigt som muligt.

* Myndighederne i Sri Lanka indførte et natligt udgangsforbud med øjeblikkelig virkning. Mandag er forbuddet ophævet. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester.

* Allerede for ti dage siden advarede Sri Lankas politichef, Pujuth Jayasundara, om kommende angreb mod kendte kirker.

* Politichefen henviste til efterretninger fra udlandet om selvmordsangreb, som skulle være planlagt af en radikal muslimsk gruppe i Sri Lanka - gruppen NTJ (Det Nationale Thowheeth Jama'ath).

* En BBC-journalist citerede politifolk for, at angrebet var "omhyggeligt planlagt og velkoordineret".

* En bombe blev søndag aften fundet omkring to kilometer fra en lufthavn uden for Colombo. Bomben blev uskadeliggjort.

* En 26 år lang borgerkrig mellem tamilske separatister og regeringsstyrker sluttede i 2009.

* Mindst 100.000 menneske mistede livet under den langvarige konflikt, som blev afsluttet, da militæret gennemførte en langvarig og omfattende storoffensiv mod De Tamilske Tigre. Bevægelsen blev dengang totalt nedkæmpet.

* Sikkerheden er nu blevet skærpet over alt i Sri Lanka, som har omkring 22 millioner indbyggere.

* 70 procent er buddhister, 12,6 procent er hinduister, 9,7 procent er muslimer og 7,6 procent er kristne, viser en statslig opgørelse fra 2012.