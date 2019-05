USA: En død i skoleskyderi – to anholdt

To personer er anholdt i forbindelse med et skyderi ved en skole i Colorado, USA, der har kostet et menneskeliv og såret syv personer.

Det skriver Associated Press.

Politichef Holly Nicholson-Kluth oplyser, at skyderiet brød ud tirsdag eftermiddag lokal tid.

Ifølge Holly Nicholson-Kluth begyndte skyderiet i et område på skolen, hvor de mellemste elever har undervisning.

Skolen ligger nær en politistation, og betjente var derfor hurtigt fremme.

- Da betjentene ankom til skolen, hørte de skyderi, siger Nicholson-Kluth til tv-stationen KUSA.

Flere lægehelikoptere blev sendt til skolen. Foto: AFP

Rocco DeChalk, nabo til skolen, fortæller, at han så mange elever løb væk fra skolen, da skyderiet brød ud.

Da han gik uden for, kunne han se en dreng, der var ramt af skud i ryggen. En lærer ydede førstehjælp.

Elever blev efterfølgende bragt til en nærliggende idrætshal for at blive genforenet med deres forældre.

Der er ingen oplysninger om omfanget af skaderne blandt de sårede.