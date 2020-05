USA: En tredje person er blevet anholdt i drabssag

En tredje mand er blevet anholdt i en opsigtsvækkende drabssag fra den amerikanske delstat Georgia.

Det oplyser efterforskningsmyndighederne i Georgia.

Der er tale om en 50-årig mand, der filmede drabet.

Sagen drejer sig om den 25-årige Ahmaud Arbery, der blev dræbt i februar, mens han var ude at løbe en tur.

To hvide mænd - en 64-årig pensioneret politibetjent og hans 34-årige søn - er allerede mistænkt i sagen. De blev anholdt over to måneder efter drabet.

Anholdelsen skete, to dage efter at en video var blevet offentliggjort. Videoen viser Arbery blive skudt nær sit hjem i byen Brunswick.

Personen, der har lagt videoen op, er den 50-årige mand, der torsdag blev anholdt i sagen. Han er blevet sigtet for drab.

Drabet har udløst demonstrationer i USA, og mange amerikanere har udtrykt vrede, efter at videoen blev lagt på nettet.

Optagelserne viser øjensynligt, at Arbery løber ned ad en gade, hvor han støder på den 64-årige Gregory McMichael og den 34-årige Travis McMichael. De to er bevæbnet med skydevåben og har blokeret gaden med en pickup.

Arbery og den ene af de to mænd begynder tilsyneladende at skændes og siden at slås. Det fremgår ikke præcis hvorfor.

Arbery bliver herefter dræbt af adskillige skud.

