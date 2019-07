USA: Iran ville tvinge britisk tankskib ind i sit farvand

Fem krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk olietankskib ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet.

Det oplyser USA's forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den britiske regering kommer ifølge The Guardian med en lignende udmelding, om end de kun mener, der var tale om tre iranske skibe.

Fartøjerne sejlede væk igen efter en advarsel fra den britiske fregat HMS Montrose.

- I modstrid med international lovgivning, har tre iranske fartøjer forsøgt at hindre passagen for et kommercielt fartøj, British Heritage, gennem Hormuz-strædet, lyder det fra den britiske regering.

Herefter var HMS Montrose 'tvunget til at positionere sig mellem de iranske fartøjer og British Heritage og udsende verbale advarsler til de iranske fartøjer, hvorefter de vendte om', lyder det.

Iran har nægtet, at de forsøgte at komme i vejen for det britiske skib.

Opfølgning på drama

Torsdag fandt det første drama sted ud for Gibraltars kyst, hvor et hold på 30 mænd fra den britiske flåde samt 16 betjente fra Gibraltar beslaglagde en 330 meter lang supertanker.

Allerede fra start kaldte iranerne det for en ulovlig kapring, og de krævede supertankeren frigivet. Men tirsdag skruede de op for truslerne, der onsdag blev til virkelighed.

Ifølge flere britiske medier heriblandt The Telegraph har generalmajor Mohammad Bagheri advaret briterne og fortalt, at deres mission vil få konsekvenser.

- Beslaglæggelsen af den iranske olietanker baseret på fabrikerede beviser vil ikke blive ubesvaret, og når det er nødvendigt, så vil Teheran kommer med det rette modsvar, siger han ifølge nyhedsbureauet Tasnim.

Ifølge Gibraltars førsteminister, Fabian Picardo, var årsagen til den vovede mission, at der var mistanke om, at skibet var på vej til Syrien med olie fra Iran.

Artiklen fortætter under billedet ...

- Vi havde grund til at tro, at Grace 1 havde olie ombord, som skulle fragtes til et raffinaderi i den syriske by Baniyas. En enhed, som er underlagt EU's sanktioner mod Syrien, siger Fabian Picardo, mens han takker alle involverede parter ifølge BBC.

Hormuzstrædet er en flaskehals for den globale handel med råolie på grund af de store mængder olie, der passerer den vej.

Iran har tidligere truet med at blokere for skibstrafikken i Hormuzstrædet, der udgør indsejlingen til Den Persiske Bugt.

Spanien blander sig

Og for at gøre det endnu mere kompliceret valgte Spanien også at gå ind i sagen. De er også vrede over briternes aktion på Gibraltar.

Ifølge den spanske udenrigsminister, Josep Borell, har briterne trådt over grænsen.

- Vi er i gang med at undersøge omstændighederne, ligesom vi kigger på, hvordan det påvirker vores suverænitet, siger han ifølge The Guardian.

Det er dog ikke første gang, der er ballade mellem de to lande. Spanien mener, at vandet omkring Gibraltar er en del af deres farvand, mens briterne mener, at de har ret til det. Derfor er der påny opstået problemer.

Spanien bakker dog op om, at der skulle handles, da de deler briternes overbevisning om, at der var mistanke om, at skibet var på vej til Syrien med olie fra Iran.

Artiklen fortætter under billedet ...

- Vi havde grund til at tro, at Grace 1 havde olie ombord, som skulle fragtes til et raffinaderi i den syriske by Baniyas. En enhed, som er underlagt EU's sanktioner mod Syrien, siger Fabian Picardo, mens han takker alle involverede parter ifølge BBC.

USA kan stå bag

Også amerikanerne har blandet sig i striden.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har skrevet følgende på Twitter.

'Strålende nyhed: Storbritannien tilbageholder supertankeren 'Grace 1' ladet med iransk olie til Syrien i strid med EU's sanktioner'.

Excellent news: UK has detained the supertanker Grace I laden with Iranian oil bound for Syria in violation of EU sanctions. America & our allies will continue to prevent regimes in Tehran & Damascus from profiting off this illicit trade. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4. juli 2019

Og nu tyder det også på, at amerikanerne har haft noget at skulle have sagt i sagen. Ifølge Josep Borrell var det USA, der krævede skibet stoppet, fordi USA efter bruddet med atomaftalen har genindført skrappe sanktioner over for Iran. Herunder en olieembargo, der skal forhindre, at Iran sælger olie på verdensmarkedet.

EU er fortsat opsat på at bevare atomaftalen med Iran, som USA trak sig ud af sidste år. Derfor komme denne sag på et meget ubelejligt tidspunkt.

Ifølge Marine Traffic vejer skibet 300.579 tons og er 330 meter langt. Det svarer til tre fodboldbaner.