USA: Kina indespærrer muslimer i 'koncentrationslejre'

USA beskylder i et hårdt angreb på Kina styret i Beijing for at have placeret måske helt op til tre millioner muslimer i 'koncentrationslejre'.

Den hidtil stærkeste amerikanske fordømmelse af kinesernes indespærringer af muslimske uighurer og andre muslimske grupper ventes at øge spændingerne i det amerikansk-kinesiske forhold.

Kritikken er formuleret af Randall Schriver, som leder udviklingen af det amerikanske forsvarsministeriums politik i Asien.

- Det kinesiske kommunistparti bruger landets sikkerhedsstyrker til masseindespærringer af kinesiske muslimer i koncentrationslejre, siger Schriver, som op til weekenden talte om lejrene under en briefing om Kinas militær.

Han anslår, at antallet af indespærrede muslimer kan være 'tættere på tre millioner'.

Antallet af muslimer i Kina er på omkring ti millioner.

Forebygge ekstremisme

Iagttagere siger, at den nye rapport formentligt vil forværre spændingerne mellem USA og Kina, som selv kalder lejrene for 'oplæringscentre', som har til formål at forebygge islamisk ekstremisme.

Tidligere indsatte i lejrene har over for Reuters beskrevet tortur under afhøringer, overfyldte celler og daglig brutalitet og indoktrinering, som har drevet nogle muslimer til at begå selvmord.

Nogle af de pågældende lejre er omgivet af pigråd og vagttårne.

Nazityskland

Schriver siger, at det er med overlæg, at han anvender ordet koncentrationslejre, som normalt forbindes med Nazityskland.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo siger, at de kinesiske aktiviteter vækker minder om 1930'erne.

Den amerikanske regering har overvejet sanktioner mod højtstående kinesiske embedsmænd i Xinjiang - den store region på grænsen til Centralasien, som er hjem for millioner af uighurer og andre muslimske mindretal

Kina har advaret om, at det vil gengælde alle amerikanske sanktioner 'med samme proportioner'.