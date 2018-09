USA: Kvinde stod bag masseskyderi på sin arbejdsplads

En kvinde har skudt og dræbt tre og har såret tre yderligere, inden hun rettede sit våben mod sig selv under et angreb ved et sidstributionscenter i den amerikanske delstat Maryland.

Det står ifølge politiet klart, skriver flere internationale medier. Herunder nyhedsbureauet Reuters.

Skyderiet skete torsdag morgen lokal tid ved distributionscentret i Perryman tæt på storbyen Baltimore.

Politiet fortæller, at den 26-årige angrebskvinde senere er afgået ved døden på grund af de kvæstelser, hun har påført sig selv. Motivet for hendes ugerning er stadig uklar.

Tre blev dræbt, og tre yderligere såret, meddeler politiet. Foto: AP

Det er sjældent, at kvinder står bag masseangreb i USA. 95 procent af de registrerede sager er udført af mænd, forlyder det.

Den 26-årige nu afdøde kvinde havde midlertidig ansættelse på stedet og var mødt på arbejde som sædvanlig denne morgen, fortæller politidirektøren i Harford County.

Men kort efter klokken 9 lokal tid begyndte hun at skyde uden for bygningen og siden inden for. Hun anvendte en 9mm Glock-pistol, som hun havde taget med på arbejde.

Politiet ankom til gerningsstedet fem minutter efter anmeldelsen. På det tidspunkt havde kvinden allerede dræbt tre og såret tre yderligere.

Det er sjældent, at det er kvinder, der står bag masseskyderier i USA. Foto: AP

Betjente konstaterede på det tidspunkt, at gerningskvinden var i kritisk tilstand, efter at hun havde forsøgt at skyde sig selv i hovedet. Hun afgik senere ved døden på hospitalet.

Hendes identitet er endnu ikke blevet offentliggjort.

Det er kommet frem, at kvinden ejede et håndvåben, som hun også havde registreret hos myndighederne. Ud over Glock-pistolen havde hun også medbragt flere magasiner med ammunition, fortæller politiet.