USA: Mand anholdt for overfald og drab på hjemløse

En mand fra Texas er blevet anholdt på mistanke om at have dræbt tre personer og såret fire andre alvorligt i en række angreb på sovende, hjemløse mænd i Californien de seneste par uger.

Det oplyser politiet i Los Angeles.

Imens efterforsker myndighederne i Houston, Texas, den anholdte i forbindelse med hans onkel og tantes forsvinden.

47-årige Ramon Escobar, der selv menes at være hjemløs, gik sandsynligvis efter sine ofre med det formål at røve dem, vurderer politichef i Los Angeles William Hayes.

Politifoto af den formodede gerningsmand. Foto: AP

Han fortæller på et pressemøde, at Ramon Escobar oprindeligt er fra El Salvador og kalder ham en 'forbryder, der kan deporteres'.

Ifølge nyhedsbureauet AP dækker den betegnelse generelt over personer, der opholder sig i USA ulovligt, og som tidligere er blevet dømt for en forbrydelse.

William Hayes kalder Ramon Escobar 'en voldelig overfaldsmand' og fortæller, at efterforskere mener, at Escobar kørte fra Houston til Los Angeles, efter hans onkel og tante forsvandt, og begyndte at overfalde hjemløse mænd den 8. september.

Efterforskerne mener, at den formodede gerningsmand har brugt et baseballbat og en boltsaks til at udføre sine angreb på tilfældige ofre.

Ramon Escobar blev anholdt mandag, efter at en mand, der sad på et fortov, blev slået bevidstløs og røvet. Det oplyser politiet i Santa Monica.

Offeret ligger fortsat i koma.

Politiet vil onsdag bede anklagemyndigheden om at tiltale Ramon Escobar for tre tilfælde af drab og fire tilfælde af drabsforsøg.

Ramon Escobar har tidligere siddet fem år i fængsel for et røveri i midten af 1990'erne.