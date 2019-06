USA offentliggør video: Her fjerner Iran mine fra tankskib

Den amerikanske flåde lægger ikke skjul på, at USA er overbevist om, at det er Iran, der står bag angrebene på to tankskibe i Omanbugten torsdag.

Flåden har nemlig lagt en video på Twitter, der ifølge The Guardian angiveligt viser en iransk båd helt tæt på et af tankskibene, mens nogen fjerner ikke ikke-eksploderet mine fra tankskibet 'Kokuka Courageous', der er et af de skibe, er torsdag blev angrebet i Omanbugten.

Det er uvist om de iranske skulle fjerne minen for at fjerne beviserne, eller hvad årsagen præcist er.

Torsdag aften dansk tid var USA klar til at give et land skylden.

- Det er den amerikanske regerings vurdering, at det var Den Islamiske Republik Iran, der stod bag angrebet, siger Mike Pompeo, der er udenrigsminister i USA.

Beskyldninger, som Iran blankt har afvist.

- Iran afviser kategorisk USA's uberettigede beskyldning om hændelserne vedrørende tankskibene 13. juni og fordømmer det på hårdest mulig måde, lyder det fra iransk side.

Afviser anklager om skibsangreb

Omanbugten har dannet rammerne om flere angivelige angreb den sidste måned. Foto: Ritzau Scanpix

To skibe angrebet

Torsdag blev to skibe evakueret i Omanbugten, fordi de var blevet udsat for torpedo-lignende angreb. Det ene skib var et norsk tankskib ved navn 'Front Altair', mens det andet var indregistreret i Panama og hedder 'Kokuka Courageous'.

Besætning ombord på begge skibe blev hurtigt evakueret og der var kun et besætningsmedlem, der kom lettere til skade.

Det angivelige angreb kommer blot en måned efter et lignende angreb i samme område, som USA også har givet Iran skylden for.

