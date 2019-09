USA slår alarm: Advarer mod København

Den amerikanske ambassade advarer deres borgere mod at færdes bestemte steder i København

Der er flere gode råd, man skal følge, hvis man er amerikaner og skal færdes i København.

Således har den amerikanske ambassade netop i dag advaret amerikanere mod at besøge Nørrebro, Ishøj og Hundige som følge af de seneste skyderier.

De skriver blandt andet, hvordan dansk politi har bedt borgere om at være ekstra opmærksomme, når de færdes i områderne, ligesom ambassaden påpeger, at politiet har indført visitationszoner. Læs hele deres advarsel her.

Den amerikanske ambassades gode råd Besøg det danske politis hjemmeside for mere information.

Hold lav profil.

Vær opmærksom på dine omgivelser.

Lad være med at modsætte dig et røveriforsøg.

Vær forsigtig, når du kører eller gå om natten.

Gennemgå dine sikkerhedsplaner. Kilde: Den amerikanske ambassade.

Gerningsmænd på fri fod

Der har den seneste tid været flere skyderier i de førnævnte områder. Søndag 15. september blev 22-årige Tayfun Kara for eksempel skudt ned på Gildbrovej i Ishøj.

Ukendte gerningsmænd affyrede 20-30 skud fra mindst to våben mod hans sorte Audi kort før klokken 21.16 søndag aften.

Den 22-årige døde kort efter af sine skader, mens to af hans kammerater, som ligeledes sad i bilen blev lettere såret. Det er blot en ud af flere skudepisoder.

