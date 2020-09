Usædvanlig voldelig nat

Søndag morgen gør Østjyllands Politi status over en lørdag aften og nat, der har været usædvanlig voldsom.

- Vi har haft meget vold i nattelivet i forhold til, hvad der har været normen de sidste seks måneder, fortæller en travl vagtchef, Rene Ludvig.

Siden Danmark lukkede ned på grund af coronakrisen, har politikredse landet over meldt om et kæmpe fald i vold i nattelivet.

Fortid giver tur i retten

Østjyllands Politi har søndag morgen endnu ikke overblik over, hvor mange der skal en tur forbi dommervagten.

Vagtchefen forventer dog, at der er tale om minimum en tre-fire stykker, som politiet har anholdt både i Aarhus og Grenå.

- Der er eksempelvis en af dem, vi har anholdt for vold i nat, der har en fortid, der gør, at vi fremstiller ham for en dommer i dag, siger vagtchef Rene Ludvig.