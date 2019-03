Usædvanligt fund efter voldsom politiaktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Da Københavns Politi for to uger siden forsøgte at standse en bil, der efterfølgende forsøgte at stikke af, gjorde de klogt i at tjekke køretøjet helt igennem.

Betjentene fandt nemlig et kilo heroin samt to kilo ukendt stof, lyder der i retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Derfor blev to personer i bilen, en 22-årig og en 26-årig mand, efterfølgende anholdt.

I grundlovsforhøret blev de to mænd sigtet for at være i besiddelse af stoffet med henblik på at videresælge det mod et betydeligt vederlag.

Begge mænd nægtede at udtale sig, mens de også nægtede sig skyldige i sigtelsen.

Herefter besluttede dommeren at lukke dørene.

Fakta om heroin i Danmark Heroin betegnes som hårde stoffer på linje med kokain og amfetamin. På landsplan blev der i 2018 fundet 37,55 kg heroin, hvorfor det ene kg politiet fandt sjette marts i en bil på Amager, må betegnes som en betydelig andel af det tal. I København blev der i 2018 fundet 18,21 kg, hvilket er den region i landet, hvor der er blevet fundet mest. Anderledes lidt blev der fundet i Nordsjælland, hvor der blot blev fundet 50 gram. Ifølge Rigspolitiets tal er de 37,55 kg i 2018 en markant stigning fra 2017. Faktisk er det den største mængde, der er blevet beslaglagt, siden man fandt 40,58 kg i 2012. Antallet af beslaglæggelser er til gengæld faldet til det laveste antal i 19 år. Kilde: Rigspolitiet Vis mere Luk

På Twitter skrev politiet, at de to blev varetægtsfængslet i fire uger, hvilket de ikke kærede.

Kørte i taxa

Mændene blev anholdt om aftenen den sjette marts ved krydset mellem Vejlands Allé og Ørestads Boulevard. Her havde Særlig Efterforskning Vest i samarbejde med Københavns Politi skygget en taxa, som man i sidste ende bragte til standsning.

- Det er ikke meget, jeg kan sige. Men 19.07 foretog vi en standsning i krydset. I forbindelse med det forsøgte bilen at køre fra stedet, hvorfor der blev afgivet et varselsskud, sagde vagthavende ved København Politi Henrik Stormer den aften.

På stedet berettede Ekstra Bladets mand, at der er blevet fundet minimum fire store patroner. Et par af dem kan ses i videoen herunder. Han beretter desuden om, at taxaen skulle have fået punkteret to dæk.

Henrik Stormer fra Københavns Politi sagde til Ekstra Bladet:

- Man har affyret et varselsskud samt et ikke nærmere defineret antal skud mod gerningsmændenes bils dæk.

Han kunne dog fortælle yderligere om, hvilket våben der blev brugt, men understregede, at ingen personer blev ramt.