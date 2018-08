Usædvanligt fund i fynsk sø: Børn fandt fire skydevåben

To børn har fundet fire skydevåben i en sø i Svendborg, og Fyns Politi forsøger nu at finde ud af, hvor de mystiske våben stammer fra

I Svendborg har sommerens gloende hede ført til et noget usædvanligt fund.

Her har børn nemlig fundet hele fire skydevåben i en sø ved Jægermarken, oplyser Fyns Politi ifølge Fyns Amts Avis.

- Det var to børn, der gjorde fundet for to uger siden, oplyser vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, Per Lydiksen Laursen, der videre forklarer, at fundet skyldes den faldende vandstand i søen.

- Det er, fordi vandstanden er sunket i søen, og der kunne de se nogle geværer på bunden af søen. Det viser sig så, at det er et par rifler og et par jagtgeværer, forklarer vicepolitiinspektøren, der dog ikke har noget bud på, hvor disse våben stammer fra.

- Vi har ikke nogen sigtede i den anden ende. Vi har bare sikret våbnene, siger han.

Men det skal der gøres noget ved nu, forklarer han.

- De skal selvfølgelig undersøges for at se, om de er stjålet fra et eller andet sted eller har været brugt til et eller andet, men lige nu har vi ikke noget at gå efter, siger Per Lydiksen Laursen til Fyns Amts Avis.