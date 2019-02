Usædvanligt fund på Christiania

Et stort kokainfund på Christiania får politiet til at spærre øjnene op

På Christiania er det strengt forbudt at sælge hårde stoffer. Det går imod fristadens principper.

Alligevel blev der fredag formiddag fundet omkring 50 gram kokain på en Christiania-adresse, da politiet slog vejen forbi.

Det fortæller vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Lars-Ole Karlsen til Ekstra Bladet.

- Fundet af kokain understøtter vores opfattelse af, at der et massivt misbrug af kokain blandt narkohandlerne på Pusher Street. Så det er ikke som sådan overraskende for os, men det er meget betænkeligt og meget kritisabelt, siger han og fortsætter:

- Vi finder jævnligt kokain på bod-medarbejdere. Men ikke i det her kvantum.

Sammen med de hårde stoffer fandt politiet også 10.000 kroner i kontanter.

Skulle sælges videre

Politiet formoder, at det betydelige fund af kokain skulle sælges videre, hvilket ifølge 'loven' på Christiania er forbudt.

- Rundt om på staden har vi fundet poser, men vi har ikke fundet noget, der kan godtgøre, at det er til salg, siger Lars-Ole Karlsen.

Sammen med salg af hårde stoffer er det ligeledes forbudt at bære våben, udøve vold, køre bil, bære rygmærker, bære skudsikkervest, sælge fyrværkeri, fyre kanonslag af og have stjålne varer på sig på fristaden.

På trods af regler

Trods reglen om ingen hårde stoffer, fandt politiet alligevel sammenlagt 1,3 kilo hårde stoffer sidste år. Særligt er det kokain, MDMA og ketamin, som politiet støder på.

Ifølge Christiania selv er det personer, der kommer ude fra, som sælger den hårde narko.

Det fortalte fristadens talsperson, Hulda Mader, i januar til Ekstra Bladet.

- Vi har oplevet, at personer udefra har solgt (hårde stoffer, red.) herude, og dem har vi bortvist. Jeg siger ikke, at der ikke kan være brodne kar på Christiania, men når vi ikke ved det, er det svært at gøre noget ved det.