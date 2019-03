Usædvanligt smilende forbryderfoto: Se hvad hun blev anholdt for

57-årig kvinde smilede over hele 'femøren', da hun blev anholdt af politiet

Når man normalt ser forbryderfotos, ser de anholdte og fængslede personer ganske alvorlige ud. Men da den 57-årige Cathleen Krause for nylig blev anholdt af politiet i Shawano i den amerkanske stat Wisconsin, smilede hun over hele 'femøren'.

Og det var der en særlig grund til.

Cathleen Krause var nemlig blevet anholdt og sigtet for at sælge hash-kager ved en byfest i byen Wescott, hvor man fejrede den irske fest 'St. Patrick Day'. Ifølge politiets sigtelse så den 57-årige Cathleen Krause også selv ganske påvirket ud, da hun blev anholdt.

Det skriver flere medier heriblandt Fox 11 News, The Shawano Leader og NBC26

Ifølge politiet i Shawano blev politiet tilkaldt af et vidne, der fortalte, at hun havde fået en hash-kage af Cathleen Krause. Lidt senere fandt politiet den 57-årige kvinde på en bar, hvor de afhørte hende omkring hash-kagerne. Herefter trak hun en stor pose med kager frem. I forbindelse med en kropsvisitation fandt politiet yderligere en æske med piller samt noget vingummi.

Både kagerne og vingummierne blev efterfølgende testet for, om der var hash i dem. Og politiet fik et positivt resultat, der konstaterede, at man havde fundet cannabinol i både kagerne og vingummierne.

Cathleen Krause blev fremstillet i retten den 18. marts. Her blev hun dømt til at være totalt alkohol og stoffri og blev løsladt mod en kaution på 1000 dollars.

Sagen er dog endnu ikke afsluttet. Hun skal møde op i retten igen den 1. april.