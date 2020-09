Uskyldig dræbt under skudduel mellem bander

Offeret menes at være en uskyldig, der kom i skudlinjen

Den 31-årige Abdinur Ismail blev det helt uskyldige offer for en skudduel 24. juni i år mellem pistolbevæbnede bandemedlemmer fra Vollsmose og Korsløkke i Odense. Det slår Fyns politi nu fast.

Her kom to bevæbnede mænd fra Korsløkke-gruppen kørende på en scooter og affyrede en serie skud mod en anden 31-årig mand fra Vollsmose-gruppen ved Egeparken.

Han blev ramt af fire skud, men overlevede. Pistolmændene dræbte ligeledes hans hund, da den løb hen imod dem.

Pistolmændene forsøgte at flygte samme vej, som de var kommet, men flugtplanen holdt ikke, oplyser Fyns politi. De blev mødt af fire bevæbnede og maskerede mænd fra Vollsmose-gruppen, og her opstod der ildkamp mellem de to bevæbnede grupper.

De to første gerningsmænd flygtede på deres scooter ud på den østlige side af Egeparken 150, og få sekunder efter viser overvågningsfilm, at tre af de fire maskerede personer fra modparten løber gennem en tunnel og ud på forsiden af Egeparken i samme retning, som scooteren netop er kørt i, mens den fjerde mand løb rundt om bygningen i stedet for gennem tunnelen.

Da den ene af de tre, som løb gennem tunnelen, kom ud, afgav han fire skud mod den flygtende scooter med en ni millimeter pistol.

Det var et af disse fire skud, der ramte og dræbte Abdinur Ismail, oplyser politiet. De to på scooteren slap til gengæld uskadt, og de stak af ad Åsumvej med over 125 km/t med en politipatrulje lige i hælene. Men da scooteren svingede til højre ind på å-stien langs Odense Å, måtte patruljebilen opgive eftersættelsen.

Politiet offentliggør nu billeder og videoer af de personer, der mistænkes for at stå bag skuddene, der henholdsvis dræbte 31-årige Abdinur Ismail og sårede en anden jævnaldrende mand i Vollsmose.

Politiet har offentliggjort dette billede af de to mistænkte på scooteren, der affyrede de første skud, der sårede en 31-årig mand. Politifoto

Politiet: Sådan skete drabet Den ene gruppe, som politiet her kalder gruppe 1 har tilknytning til Korsløkkeparken, og Gruppe 2 har tilknytning til Bøgetorvet i Vollsmose.



Klokken 23.48 dukker en scooter med to mørkklædte og maskerede personer, person A og person B fra Gruppe 1 op ved gangtunnelen på bagsiden (den vestlige side) af boligblokken, Egeparken nr. 150. De trillede med slukkede lygter ind i tunnelen og parkerede scooteren, så den stod klar til flugt ad samme vej, som de var ankommet. Derefter gik først person A og derefter person B gennem tunnelen og ud på forsiden (den østlige side) af Egeparken – begge bevæbnet med trukne pistoler.



Ved Egeparken afgav person A først en serie skud mod den 31-årig mand fra Gruppe 2, som blev ramt fire gange. En hund, der var til stede løb derefter hen imod person A, hvorefter han også skød mod den. Derefter afgav person B også skud rettet mod hunden, som kort efter døde. Under flugten blev de mødt af bevæbnede og maskerede personer fra gruppe 2, hvorefter der opstod ildkamp. En af personerne fra gruppe 2 afgiver fire skud, og politiet mener, at det var et af disse skud, der tilfældigt ramte og dræbte Abdinur Ismail. De to pistoler, som person A og person B benyttede, blev i begyndelsen af juli fundet af dykkere i Odense Å ud for den flugtrute, som A og B benyttede. Der er tale en henholdsvis en 9 mm pistol og en 7,65 mm pistol. Vis mere Luk

Samtidig offentliggør de også videoer i forbindelse med sagen. Politiet er overbevist om, at den formodede drabsmand er på den ene af de videoer, som nu bliver offentliggjort.

- Vi har indtil nu holdt kortene helt tæt ind til kroppen i den her sag. Når vi nu går ud med video, billeder og også med en beskrivelse af gerningsmændenes flugtrute, så er det fordi, at vi gennem en omfattende efterforskning nu har fået fastlagt, hvad der faktisk skete. Derfor har vi nu også en formodning om, at nogen derude kan hjælpe os med at fastslå, hvem gerningsmændene er, siger politikommissær Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

Den 31-årige Abdinur Ismail blev dræbt af skud på en parkeringsplads. Privatfoto

Politiet skriver, at skudepisoden var en kulmination på en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

- Det er vores klare opfattelse, at A og B (personerne på scooteren, red.) vidste, hvem de gik efter. De trak pistolerne umiddelbart efter, de stod af scooteren og gik frem mod stedet, hvor den 31-årige mand fra gruppe 2 stod, og så skød de mod ham. Derefter var det deres plan at flygte samme vej, de var kommet, men den plan holdt ikke, siger Carsten Dichmann.

Politiet vil gerne høre fra folk, der har set den scooter, der blev brugt til flugten. Det er tale om en såkaldt maxiscooter, der blev stjålet i Seden den 21. maj 2020. På det tidspunkt var den forsynet med en vindskærm, sidespejle, bagageboks og spansk nummerplade.

Her kan man se kort over skudområdet (gruppe 1 har tilknytning til Korsløkkeparken, og gruppe 2 har tilknytning til Bøgetorvet i Vollsmose):

Har du oplysninger i sagen, så kontakt Fyns Politi på telefon 114 eller på anden vis.