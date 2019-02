Uskyldig mand tilbragte 39 år bag tremmer: Nu får han kæmpe erstatning

Efter at have afsonet 39 år for to mord, han ikke begik, kan 71-årige Craig Coley fra Californien nu se frem til en tilværelse med plads til lidt større armbevægelser.

Han har netop indgået et forlig med byen Simi Valley, der sikrer ham intet mindre end 138 millioner kroner.

Det skriver Reuters.

Coley var fejlagtigt dømt for mordet på sin daværende kæreste, Rhonda Wicht, og hendes 4-årige søn tilbage i 1978. Han har altid bedyret sin uskyld.

I 2017 blev han benådet af Californiens daværende guvernør, Jerry Brown, efter DNA-undersøgelser beviste hans uskyld.

Det er den længste afsoning, der nogensinde er blevet omstødt af staten.

Sidste år blev Coley tilkendt 12,8 millioner kroner i erstatning. Det svarer til godt 920 kroner for hver dag, han tilbragte bag tremmer. Pengene brugte han til at købe sig et hjem.

Ifølge Coleys ven, Mike Bender, har han tænkt sig at bruge sine nye midler fra forliget til at rejse.