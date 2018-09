Uskyldig tilbragte 17 år i fængsel for røveri begået af en dobbeltgænger

Det må være ganske forfærdeligt at tilbringe 17 år i et fængsel for et røveri, som man ikke har begået. Det har den i dag 42-årige amerikaner Richard Jones mærket på sin egen krop. Nu er han imidlertid blevet løsladt, fordi politiet og anklagemyndigheden har fundet ud af, at røveriet , der blev begået i 1999, faktisk blev begået af en mand, der stort set ligner Richard Jones på en prik. Den rigtige røver har oven i købet næsten det samme fornavn. Han hedder Ricky, og hans efternavn er Amos.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times

Ved røveriet i 1999 fik en dame stjålet en mobiltelefon ude foran et stormagasin i byen Kansas City i staten Missouri. Vidnerne beskrev dengang røveren som 'en latinsk eller afro-amerikansk mand med lys hud, der havde sit hår trukket tilbage'. Og det kvindelige offer for røveriet udpegede Richard Jones som manden, der havde begået røveriet, selv om han på tidspunktet for forbrydelsen havde befundet sig i sin kærestes hus.

Grunden til, at den uskyldige Richard Jones dengang blev idømt den lange fængselsstraf på hele 19 års fængsel, skyldtes, at han i forvejen havde flere alvorlige domme bag sig.

Som to dråber vand

I forbindelse med sit fængselsophold begyndte mange af de andre indsatte i fængslet at tale om, at Richard Jones lignede en anden medfange ved navn Ricky Amos på en prik. De var nærmest som to dråber vand. Det gav Richard Jones et spinkelt håb om at få prøvet sin sag igen. Og det lykkedes.

I forbindelse med genoptagelsen af sagen blev ofret denne gang vist billeder af både Richard Jones og Ricky Amos. Men hun kunne ikke længere sige, hvem der havde begået røveriet dengang i 1999, fordi mændene lignede hinanden så meget.

Man fandt også ud af, at Ricky Amos dengang boede på en adresse meget tæt på det sted, hvor en bil, der havde forbindelse til røveriet, havde samlet en mand op med hans signalement.

Ricky Amos kan dog ikke blive sigtet for det gamle røveri, fordi forældelsesfristen for forbrydelsen allerede er overskredet.

Richard og Ricky ligner også hinanden på en prik fotograferet fra siden. (foto: Kansas Department of Corrections)

Savnede sine døtre

Den uskyldige Richard Jones, hvis to døtre nu er 24 og 19 år, har imidlertid nu søgt en erstatning på næsten syv millioner kroner for uberettiget fængsling. Han søger også om en bolig samt undervisning.

Til medierne har Richard Jones udtalt følgende:

- De tog en stor del af mit liv fra mig, som jeg aldrig kan få tilbage. Lige nu forsøger jeg bare at få et stabilt liv i min hverdag. På det tidspunkt, hvor jeg blev fængslet, forsøgte jeg at være en ansvarsfuld far for mine to døtre. Jeg var ikke perfekt. Men jeg var en stor del af deres liv. Og da jeg blev fængslet var det virkelig hårdt for mig, fordi jeg var vant til at tilbringe megen tid med mine døtre, fortæller Richard Jones.