Utrolige billeder: Hvad sker der?

Utrolige billeder fra afbrænding i en spansk park er eksploderet på nettet. Her forklarer en brandmand, hvad der sker

Hvad sker der?

Sådan lyder udbruddet på en video fra Parque del Cidacos i byen Calahorra i det nordlige Spanien, der er gået viralt og har mere end 10 millioner visninger på Twitter.

Umiddelbart ligner det noget fra en dommedagsfilm, men sådan er det langt fra.

Spanske El Pais har talt med brandmand Eduardo López fra den lokale station, der oplyser, hvad årsagen til branden er.

Samtidig afviser han, at der er tale om pollen, ligesom han dræber myten om, at solen kan sætte brandene i gang, som flere har spekuleret i på sociale medier.

- Der er tale om frø fra poppeltræer, der bliver omdannet til fnug. Vinden blæser det så væk, og når det lander på græs, så danner det en et lag, der kunne ligne sne.

- Det brænder så hurtigt, fordi der er et tyndt lag luft mellem græsset og fnuggen, og det er også årsagen til, at det brænder så let og voldsomt, siger Eduardo López.

Videoklippet er ifølge Eduardo López optaget onsdag, hvor brandvæsenet i byen måtte rykke ud tre gange til lignende brande. Heldigvis fik det ingen alvorlige konsekvenser.

- Brandene opstår typisk, hvis der bliver tændt en lighter i området eller smidt en cigaret, siger Eduardo López og tilføjer at disse brande sker tit på denne tid af året.

Det kan dog gå helt galt. Sidste år måtte brandvæsenet i området omkring Valladolid rykke flere gange ud til gårdbrande, som var forårsaget at dette fænomen.

Videoklippet blev for første gang offentliggjort på Twitter-profilen Vigilantes & Bomberos forestals CyL.