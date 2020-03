Utrygge efter drab: - Det er et børnekvarter

49-årig kvinde er sigtet for at have dræbt 62-årig mand søndag aften i Sønderris

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Beboere i Vædderens Kvarter er vågnet op til en trist morgen, efter at en 62-årig mand i aftes blev fundet dræbt i boligområdet i en forstad til Esbjerg.

En 49-årig kvinde er anholdt og sigtet for drabet, som politiet ikke har ønsket at fortælle detaljeret om.

Det gør ikke utrygheden blandt kvarterets øvrige beboere mindre.

- Det er meget ubehageligt, at sådan noget sker her. Det er et stille og roligt område og også et børnekvarter, siger Anders Bæk på 33 år, som til daglig arbejder som sagsbehandler, til Ekstra Bladet.

Foto: Øxenholt Foto

Andreas Madum har haft besøg af politiet, som han har fortalt, at han hverken har eller hørt andet en del udrykning, der pludselig skar sig gennem stilheden i aftes.

- Det er meget uvant i det her område, som mest er beboet af sådan nogle hr. og fru Danmark i Sønderris-typer, og her er normalt trygt, stille og roligt og ikke meget kriminalitet, siger den 24-årige webudvikler.

Politiet har, siden man klokken 20.56 modtog en anmeldelse om drab, holdt kortene tæt til kroppen.

Foto: Øxenholt Foto

I Vædderens Kvarter, der primært består af et større område med rækkehuse, i Esbjerg-forstaden Sønderris, håber flere beboere at få mere at vide for at undgå unødige bekymringer og frygt.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker ikke forud for et grundlovsforhør, hvor man vil begære dørlukning, fortælle, hvorvidt der var nogen relation mellem den dræbte og den sigtede.

Kvinden var ifølge politiet på adressen, hvor manden blev fundet dræbt, men man har ikke ønsket at delagtiggøre offentligheden i, hvordan manden er blevet slået ihjel.

Politiet har hele søndag aften og natten til mandag arbejdet på og i nærheden af adressen.

Ifølge en fotograf på stedet blev brandvæsnet omkring klokken 03.30 tilkaldt for at spule en blodpøl væk.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet sås også tage billeder i underetagen i en bolig over for det sted, hvor der var blod.

Leder af efterforskningen, vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen, ønsker forud for grundlovsforhøret ikke at kommentere drabssagen over for Ekstra Bladet.