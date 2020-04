Våbenfund undersøges: Kan være kendt bandetrick

Fundet af en henkastet plastikpose med en pistol fik torsdag Københavns Politi til at rykke ud og undersøge et større område i et boligkvarter i Husum med sporhunde og betjente.

Kvarteret er omfattet af politiets visitationszone i forbindelse med en verserende bandekonflikt, og hurtigt voksede politiets høst fra en pistol til i alt tre skydevåben - to af dem skjult og fundet ved hjælp af hunde-sporing.

Kriminaltekniske undersøgelser skal nu fastslå om våbnene stammer fra nyere eller ældre kendt kriminalitet.

Herunder også om de har tilknytning til den aktuelle bandekonflikt i området og i den forbindelse er blevet placeret efter kendte bande-metoder for at omgå politiets visitationer.

- Vi er generelt ekstra opmærksomme i forbindelse med fund i visitationszoner, fordi vi i de områder ved, at miljøerne er bevæbnet. Og det er jo ikke altid, man vil træffes med dem (våben red.) på sig og så gemmer man dem andre steder, siger politiinspektør i Københavns Politi, Thomas Marko Juhl.

- Derfor er det da oplagt at tro, at de her våben er blevet placeret i forbindelse med visitationszonen. Det er også derfor, at vi torsdag afsøger området, så snart vi får henvendelse om det første fund, siger Thomas Marko Juhl, der understreger, at politiet endnu ikke har endelig kendskab til våbnenes historik.

- Jeg kan ikke sige, hvor længe de har ligget der, men det er heller ikke så vigtigt for os, for det kan både have med en ny hændelse at gøre, som det kan være noget ældre. Derfor er det helt naturligt for os at undersøge, hvad det er for nogle våben, og om de kan de stamme fra noget kriminalitet, som vi så måske kan komme nærmere at opklare, siger han.

Brutale sammenstød

De tre skydevåben er fundet i et område, som den seneste tid har været ramt af flere brutale hændelser.

Skudhuller i en bil vidner om det voldsomme scenarie i Husum, da en 22-årig blev dræbt. Foto: Kenneth Meyer

Senest blev en 22-årig mand dræbt af skud i Husum onsdag i sidste uge.

Knap to uger tidligere - den 27. marts - blev en mand på samme alder skudt i Husum, men han slap med livet i behold.

Få timer samme aften blev en 24-årig mand påkørt på et stisystem - også i Husum.

Ifølge politiet blev han påkørt med vilje, og den unge mand blev senere fundet død af sine kvæstelser i en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg.

De mange sammenstød fik politiet til allerede i start april at indføre visitationszone flere steder i hovedstaden og på den københavnske vestegn.

Visitationszonerne giver politiet udvidet muligheder for at visitere personer eller køretøjer.

Fredag valgte både København og Vestegnens Politi at forlænge visitationszonerne med den begrundelse, at konflikten ikke er aftaget.