Våbenlobby sagsøger Florida efter stramninger af våbenlov

Den amerikanske våbenlobby har valgt at sagsøge staten Florida, efter at guvernør Rick Scott fredag underskrev en stramning af våbenloven, som fremover skal gøre det mere vanskeligt for især unge at anskaffe sig våben.

Det fortæller CNN.

Den nye lov er vedtaget som direkte konsekvens af sagen, hvor en 19-årig mand 14. februar anvendte en semiautomatisk riffel til en massakre på et gymnasium i byen Parkland. 17 blev dræbt.

Fremover skal man være fyldt 21 år, hvis man skal købe sig et våben. Og det er også blevet besluttet, at der skal gå mindst tre dage, fra man bestiller våbnet, til man får det udleveret.

Skoleskydningen i Florida satte en politisk bølge i gang, som primært er blevet anført af unge, som kræver stramninger af våbenloven og mindre politisk indflydelse til The National Rifle Association. Foto: AP

- Lovændringen straffer lovlydige våbenejere for en forbrydelse, som en sindsforvirret person har begået, siger leder af The National Rifle Associations (NRA) juridiske afdeling, Chris W. Cox.

Ifølge NRA er den nye våbenlov i Florida i strid med forfatningen. Våbenproducenterne er af den opfattelse, at 18-årige er at betragte som voksne 'i næsten alle henseender og i særdeleshed henseender, der vedrører individets konsitutionelle rettigheder', som NRA formulerer det. Desuden gør NRA opmærksom på, at der allerede er visse typer af våben, som unge under 21 ikke har mulighed for at anskaffe sig.

Floridas statsadvokat Pam Bondi er formelt blevet sagsøgt. Hun er modsat NRA stolt af den nye våbenlov og siger, at 'lovgivningen ikke er perfekt, og at den desværre ikke gør, at man får de 17 tabte liv tilbage.'

- Men vores børns sikkerhed er ikke til politisk debat. Det er noget, der bare skal være styr på, siger hun.

19-årige Nikolas Cruz er sigtet for forbrydelsen, som har sat gang i en ændring af våbenloven i Florida. Foto: AP

Stramningerne af våbenloven gør det også lettere for politiet at konfiskere våben fra folk, som vurderes til at være i mental ubalance. Desuden får sikkerhedspersonale på skoler mulighed for at bære våben i visse situationer.

NRA støtter den del af den nye våbenlov, hvor ansatte på skoler får mulighed for at bære våben. Også den del, hvor myndigheder får mulighed for at konfiskere våben fra mentalt syge mennesker, får opbakning fra våbenproducenterne.

- Men at forhindre en ansvarlig 20-årig i at købe det bedste våben til selvforsvar, der overhovedet findes, vil ikke stoppe sindsforvirrede mennesker i at begå forbrydelser, lyder det fra NRA.