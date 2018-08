Vådeskud: Fuld mand skød ud af vindue

Kampklædt politi rykkede i går talstærkt ud i den lille landsby Moseby på Falster, efter de kort før midnat modtog en anmeldelse om skyderi. Først flere timer senere blev en beruset mand anholdt for at skyde ud af vinduet fra sit hus med en jagtriffel, fortæller vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi anholdte en mand for at skyde ud af vinduet. Han var fuld og blev taget med. Han skød med sin jagtriffel inde fra huset. Det er våben, som han har helt lovligt, og han skød ikke efter nogen. Så jeg regner med, at han bliver løsladt, når vi lige har talt med ham her til formiddag, siger vagthavende.

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra beboere i den lille landsby med omkring 150 indbyggere, efter det massive politiopbud med patruljevogne, en ambulance og hundepatruljer. Politiet forklarer til Folketidende, at anholdelsesaktionen tog flere timer, fordi de spærrer området grundigt af, når de skal anholde en bevæbnet person

Manden har både jagttegn og våbentilladelse, så han vil øjensynligt blive løsladt med en sigtelse for overtrædelse for jagtloven.