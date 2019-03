Vågnede op til flænsede dæk: - Jeg er ikke den eneste

En eller flere ukendte gerningsmænd har natten til søndag været på spil på Brandholms Alle i Rødovre.

Her har 20 biler fået skåret deres dæk op.

- Det er en borger, der opdager det. Der er en form for seriehærværk. Nu er man ved at undersøge, om man kan finde spor, fortæller vagtchef Thomas Christensen fra Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at nogle biler blot har fået skåret et enkelt dæk op, mens andre har fået sprættet to eller tre dæk op.

Ringet op af chauffør

Flemming 'Flæske' Vangskov er søndag ved middagstid i fuld sving med donkraft og reservedæk. Hans bus har fået skåret tre dæk op.

- Min chauffør ringede til mig for en halv time siden. Hun var blevet banket op af naboen, og de havde set, at min bus stod med tre flade dæk, fortæller han klokken 12.

- Jeg hører, at der er 20 andre, så jeg er ikke den eneste, der er ked af det.

Bussen skal allerede mandag morgen ud at køre med skolebørn, så Flemming 'Flæske' Vangskov har måttet finde en hurtig løsning.

- Jeg har været ude at hente tre reservedæk hos en kollega, og så har jeg været ude med en donkraft, for den skal jo køre i morgen tidlig, så nu står jeg på en parkeringsplads og skifter dæk, konstaterer han.

- Har du en forsikring, der dækker det?

- Nej, det har jeg ikke. Selvrisikoen på sådan en erhvervsbil er på 10.000 kroner, så det er der jo ikke penge til. Det er bare at betale ved kasse et og komme videre.

Flemming 'Flæske' Vangskov måtte låne reservedæk af sine kolleger for at få bussen køreklar. Foto: Kenneth Meyer

Et nyt dæk til Flemming 'Flæske' Vangskovs bus står i cirka tusind kroner, og dem skal han have tre af plus arbejdstid til at skifte dæk.

- Så du er hurtigt oppe i 4000 kroner, konstaterer han.

Leder efter hjælp

Politiet fik anmeldelsen klokken ni søndag morgen, og de regner med, at det er sket mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen.

Trods at politiet har været ude på stedet og undersøge episoden, vil de meget gerne have offentlighedens hjælp.

- Det er nok mest, hvis nogen har set noget i løbet af aftenen eller natten, siger vagtchefen.

Har man set noget, kan man kontakte Københavns Vestegns Politi på telefon 114.