Væbnede styrker kæmper for at finde Wilma

Politiet havde fyraften onsdag aften efter en hel dags søgning for at finde den forsvundne svenske pige Wilma uden held, men så trådte en gruppe fra de væbnede svenske styrker til.

Det skriver Aftonbladet.

En flok marinefolk dukkede op ved Uddevalle cirka 85 km nord for Goteborg, hvor politiet er i gang med eftersøgningen af den 17-årige Wilma, som har været forsvundet siden torsdag sidste uge.

Den 17-årige blev først meldt savnet lørdag, men har altså været forsvundet siden torsdag. Foto: PRIVATFOTO

- De var ikke på vagt, men tilbød deres hjælp alligevel. Vi accepterede taknemmeligt, fortæller Stefan Gustafson, pressemedarbejder hos politiet i vestregionen i Sverige.

Det fik efterforskningen onsdag aften til at fortsætte natten til torsdag. De frivillige marinefolk blev inddelt i grupper og fik tildelt områder, som skulle undersøges for spor i håbet om at finde den unge pige i live.

Har ikke opgivet endnu

På trods af hvor længe den svenske pige har været forsvundet, har man ikke opgivet håbet om at finde hende i live, og flere hundrede frivillige deltager i efterlysningen af 17-årige Wilma.

Det svenske politi har modtaget utallige tips fra lokale og frivillige.

- Vi har ikke opgivet håbet om, at vi kan finde hende i live, forklarer Stefan Gustafson til Aftonbladet.

Familien er meget taknemmelige over de mange frivillige, som deltager i eftersøgningen af Wilma. Foto: Privat

Der er fundet tøj og sko, som kunne ligne den forsvundne piges, men det er stadig uklart, om de fundne genstande har nogen relevans for undersøgelsen, fortæller det svenske politi.

Tirsdag blev en mand anholdt i sagen.

