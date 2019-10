Væltede på cyklen med 450 joints i bagagen

En mand er blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer efter et uheldigt fald på sin cykel

Man skal passe på med ikke at vælte, når man kører på cykel.

Det måtte en mand mandag konstatere, da han kom cyklende i Nørrebroparken i København.

Her væltede manden, så lang som han var, efter at han ellers forsøgte at svinge og slippe væk fra to politibetjente, som gerne ville tale med ham.

Det lykkedes imidlertid ikke manden at slippe væk. I stedet fik de to betjente indhentet ham. De ville egentlig hjælpe ham på benene og op på jernhesten igen.

Når betjentene i det hele taget ønskede at tale med manden, skyldtes det, at de ville have, at han skulle dæmpe sig, fordi han råbte op.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Men henne ved manden skønnede betjentene, at han var påvirket af narko. Derfor ville de gerne have lov til at undersøge, hvad manden i øvrigt havde på sig.

Det viste sig, at manden havde 450 joints og 60 mindre klumper hash med sig i sin rygsæk. Han blev derfor anholdt og er nu sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer.