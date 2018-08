Væltet lastbil spærrer motorvej

Fredag eftermiddag er en lastbil væltet ved afkørsel 51 Skanderborg N i sydgående retning.

Det betyder, at Østjyske Motorvej er spærret, mens oprydningsarbejdet er i gang. Man kan dog komme af og på ved frakørsel, men derfor skal trafikanter fortsat forvente kø, oplyser Vejdirektoratet.

'Politi og redningsmandskab er på stedet. Vejen forventes tidligst ryddet kl. 19:00, så forvent forlænget rejsetid', skriver de på Twitter.

E45 Østjyske motorvej er lige nu spærret ved <51> Skanderborg N i sydg. retning pga. bjergning af en væltet lastbil. Trafikken bliver ledt via fra- og tilkørslen. Forvent kødannelse og forlænget rejsetid. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 3. august 2018

Der er i første omgang ikke tale om skade på føreren af lastbilen, melder Sydøstjyllands Politi. Vagtchef Stig Simonsen kan fortælle til Ekstra Bladet, at man fortsat er i gang med oprydningsarbejdet.

- Vi er ved at undersøge forholdene, men man kan køre af og på igen ved en afkørsel, så trafikken står ikke helt stille. Man skal dog forvente kødannelser, siger vagtchefen.

Smukfest skaber trafikale problemer

I den anden retning er der også meldinger om forlænget rejsetid. Vejdirektoratet skriver på sin hjemmeside, at der er risiko for kødannelser ved Skanderborg Syd-afkørslen, fordi musikfestivalen Smukfest i denne weekend er begyndt på at gøre klar, før det for alvor går løs i næste uge.

'Undgå kø og benyt frakørsel <54> Ejer Bavnehøj. Følg skiltene til P-plads', lyder opfordringen fra Vejdirektoratet.