Værksted brændt ned til grunden

Sent torsdag aften blev politi og brandvæsen kaldt ud til en voldsom brand på et værksted ved Ringkøbing i Vestjylland.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Der skulle ifølge vagtchef Henrik Nielsen ikke være sket nogen personskade under branden, men værkstedet har ikke stået til at redde.

- Det er brændt fuldstændigt ned, lyder det fra vagtchefen.

Branden er formentlig opstået på grund af en menneskelig fejl, forklarer han videre.

- Klokken 22.51 får vi en anmeldelse om, at der var opstået brand i værkstedet derude. Der er tale om et værksted ved Ringkøbing. Der er formentlig tale om, at en af arbejderne derude har været skyld i, at branden er opstået, siger Henrik Nielsen.

Politiet oplyser, at branden var under kontrol ud på natten.