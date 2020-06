Værnepligtige sendt hjem: Tog euforiserende stoffer

Natten til søndag blev 18 værnepligtige ved Livgardens Kaserne testet for at have taget euforiserende stoffer, efter at Den Kongelige Livgarde havde fået mistanke om, at flere af de værnepligtige havde taget stoffer.

Fire af de 18 personer blev testet positive.

Det skriver DR.

De 18 værnepligtige blev testet med mundskrab, oplyser chef for Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling Susanne Lund.

- På baggrund af de mundskrab var der fire personer, der blev sendt videre til blodprøvetagning for at kende til omfanget af, hvor påvirkede de har været, siger hun til DR.

De fire personer er nu sendt hjem, indtil Forsvarministeriets Auditørkorps Fauk har behandlet sagen. Indtil da får de midlertidig tjeneste et andet sted i Livgarden, lyder det.

Forsvaret vil ikke oplyse, hvorfra mistanken om indtagelsen af de euforiserende stoffer stammer fra.

.