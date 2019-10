Værste nogensinde: Erkender 93 mord

USA's værste seriemorder nogensinde erkender at have begået 93 mord siden 1970. Nu søger politiet hjælp

79 årige Samuel Little fra USA erkender at have stået bag intet mindre end 93 mord begået mellem 1970 og 2005 og bliver nu betegnet som den seriemorder i USA's historie med flest lig på samvittigheden.

Det skriver FBI på sin hjemmeside.

Efterforskerne mener, at alle hans tilståelser er troværdige, men de spørger offentligheden om hjælp til at få identificeret alle Littles ofre.

Indtil har de fået identificeret 50 af ofrene.

Sådan ser 'Mindhunter'-morderne ud i virkeligheden

Little afsoner allerede en tredobbelt livstidsdom. Foto: Odessa American/Mark Rogers/Ritzau Scanpix

Kvalte dem

Ifølge Littles forklaring har han kvalt alle de dræbte kvinder. Mange af dødsfaldene blev karakteriseret som overdoser eller som uheld, hvorfor der ikke blev indledt i politiefterforskning i sagerne.

Nogle lig er aldrig blevet fundet.

- I mange år troede Little aldrig, at han ville blive fanget, da han troede, at ingen efterforskede sagerne, siger krimi-analytiker Christie Palazzolo til FBI's hjemmeside og fortsætter:

- Selv om han allerede er i fængsel, mener FBI, at det er vigtigt at søge retfærdighed for hvert offer - at lukke så mange sager, det er muligt.

Little udvalgte kvinder på baggrund af deres status, de fleste af dem arbejde som prostituerede eller var stofmisbruger, hvilket er en af forklaringer på, at politiet henlagde mange af sagerne.

Lige nu afsoner Little en tredobbelt livstidsom i Californien.

I flere videoindslag forklarer Little detaljeret om kvinderne, hvilket FBI har udgivet på hjemmesiden i håbet om, at kvinderne kan blive identificeret.