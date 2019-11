Værste trafikulykke i ti år: 12 døde og 17 kvæstet

Onsdag har et voldsomt sammenstød mellem en lastbil og en passagerbus foreløbigt kostet 12 mennesker livet.

Yderligere 17 personer er blevet kvæstet i ulykken, der fandt sted i det vestlige Slovakiet ved byen Nitra, som ligger 90 kilometer øst for hovedstaden Bratislava.

De fleste omkomne i bussen menes at være gymnasieelever. Det skriver Nyhedsbureauet Reuters.

Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini, oplyser i en pressemeddelelse, at han omgående rejser hjem fra et statsbesøg i Cypern for at besøge ulykkestedet.

Det vides endnu ikke, om flere af de tilskadekomne er i kritisk tilstand.

Foto: Reuters

