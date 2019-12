Vaks beboer forhindrede tyveri af fyrværkeri

Søndag eftermiddag forhindrede en vaks og vågen beboer et tyveri af fyrværkeri ved Egå i Århus, skriver politiet i deres døgnrapport.

I døgnrapporten beskrives det, den kvindelige beboer i Brobjergparken ved 16-tiden bemærkede, hvordan to biler parkerede ved ved en container, der står ved fyrværkeri-udsalget ved Føtex på Brobjerg Parkvej.

Her steg tre personer ud af bilerne, hvor de de begyndte at tage fyrværkeri fra containeren og læsse det ind i bilerne.

Kvinden ringede med det samme til Føtex for at gøre dem opmærksomme på det igangværende tyveri.

Butikkens personale løb straks om til containerne, hvor de kunne se de to biler og de tre personer i færd med at stjæle fyrværkeri. To af personerne satte sig ind i den ene bil og kørte hurtigt fra stedet, men det lykkedes personalet at tilbageholde den tredje person, der blev ført ind i baglokalet, hvorfra der blev ringet efter politiet.

Den 21-årige mand fra Brabrand blev sigtet for tyveri af fyrværkeri for ca. 12.000 kroner. Han erkendte tyveriet, men ønskede ikke at oplyse navnene på medgerningsmændene. Ved visitation af manden fandt betjentene 1650 kroner i kontanter, og da Skat kunne oplyse, at han skyldte penge til det offentlige, blev 1050 kroner beslaglagt til inddrivelse af gæld.

I døgnrapporten skriver politiet ligeledes, at der tidsrummet mellem lørdag kl. 21.00 og søndag kl. 08.50 ved et indbrud er stjålet ca. 100 kg fyrværkeri, som en lokal forening ellers skulle have solgt.