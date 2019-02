Valerie fundet død i en kuffert

Da 24-årige Valerie Reyes' lig blev fundet i en rød kuffert af nogle vejarbejdere i et skovområde langs en vej i Greenwich, Connecticut, USA, havde hun været forsvundet i en uge.

Kvinden, der boede i New Rochelle, forsvandt sporløst 29. januar, og det var først ni dage senere, at hun blev fundet død.

Hendes lig var bundet på hænder og fødder, men retsmedicineren har endnu ikke offentliggjort dødsårsagen, skriver CNN.

Den unge kvindes mor fortæller nu, at hendes datter var panisk, da hun ringede til hende sidste gang - aftenen før hun forsvandt.

- Hun var bare virkelig bange. Meget skræmt. Frygtede for sit liv, siger hendes mor Norma Sanchez til WABC.

- Jeg er virkelig, virkelig bange. Jeg er virkelig paranoid, mor. Jeg får angst-anfald, gengiver moren ordene fra den sidste samtale med datteren.

Valerie Reyes arbejdede i en boghandel. Her undrede de sig, da hun ikke dukkede op. Foto: Greenwich Police Department

Hun fortæller også, at datteren led af depression og angstanfald.

Valerie Reyes arbejdede i bogbutikken Barnes and Noble i Eastchester, hvor hun havde været de sidste to et halvt år. Og da hverken kollegerne eller hendes familie havde set hende i nogle dage, begyndte de at dele løbesedler ud og efterlyste hende på sociale medier.

Også politiet efterlyste hende offentligt.

#MissingPerson Have you seen VALERIE REYES? 5' 3", black hair, brown eyes, 1/2 sleeve tattoo on left arm. Last seen wearing a green coat, black jeans, and black shoes. Suffers from anxiety and depression. pic.twitter.com/vxvXi40fiV — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) January 31, 2019

Efter identifikationen af Valerie Reyes udsendte Greenwich Police Department en pressemeddelelse, hvor de skrev, at de var dedikerede til at finde dem, der er ansvarlige for Valeries død og sikre retfærdighed for hende og hendes familie, ligesom de tilføjede, at de havde modtaget 'en mængde tips om dette drab'.

Gerningsmanden, der efterlod Valerie Reyes' lig i kufferten er endnu ikke fundet, og det er stadig uvist, hvor gerningsstedet er.

Men hendes mor er overbevist om, at han nok skal blive stillet til ansvar.

- Min datter fortjente ikke, hvad end du gjorde mod hende. Min datter var ren, sagde Norma Sanchez til en lys-ceremoni for datteren, hvor hun også sagde:

- Før eller siden vil han blive fanget. Jeg ved det.