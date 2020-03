Vandpibecafé i København og 23 gæster får bøder

Københavns Politi har fredag aften sigtet indehaveren af en vandpibecafé for at holde åbent og 23 gæster, der var samlet på caféen, for at overtræde forsamlingsforbuddet. De vil alle få bøder.

Det oplyser politiet på Twitter.

Onsdag trådte nye regler i kraft for at inddæmme coronavirus, og de betyder blandt andet, at man ikke må være forsamlet flere end 10 personer.

Desuden skal blandt andet restauranter, værtshuse og andre steder, hvor folk mødes socialt, holde lukket.

Men på en vandpibecafé i Københavns Nordvestkvarter var der ifølge politiet fredag aften forsamlet 23 personer.

De 23 blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, mens indehaveren blev sigtet for at holde åbent trods forbud.

- De vil nu modtage bøder, skriver Københavns Politi på Twitter.

Politiet rykkede ud til vandpibecaféen efter en anmeldelse om, at der var personer forsamlet, oplyser Københavns Politis kommunikationsafdeling.

Da patruljen nåede frem, så vandpibecaféen ud til at være lukket, men betjentene kunne tydeligt se, at der var folk derinde.

Også i Odense rykkede politiet fredag aften ud med bødeblokken, da et værtshus holdt smugkro i baglokalet.

Det skete også efter et tip, og i værtshusets baglokale blev der serveret for flere gæster.

Indehaveren blev sigtet for at holde åbent i strid med reglerne og kan se frem til en bøde.

Ifølge fyens.dk var der seks personer samlet, så de overtrådte ikke reglerne om, at man ikke må forsamles flere end 10 personer.

Bødetaksterne er 1500 kroner for hver person, der deltager i en forsamling på flere end 10 personer, og 5000 kroner for forretninger, som trodser forbuddet mod at holde åbent.

Lørdag skærpede politi og kommuner flere steder i landet kontrollen med, om folk overholder de nye regler og ikke samles trods det gode vejr.

Ved 14-tiden lyder meldingen fra flere politikredse, at folk ikke forsamles, at man holder god afstand til hinanden, og at det ikke har været nødvendigt at hive bødeblokken frem.