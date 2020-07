Vanvid: Kørte 134 km/t. i dansk by

Kørekortet tilhørende en mandlig vanvidsbilist skal klippes på Klippeøen.

Det kræver Bornholms Politi, som i weekenden stoppede en mandlig lokal bilist, der til fare for sine omgivelser i weekenden kørte i Rønne med mere end 134 kilometer i timen.

- Det er, hvad vi betegner som vanvidskørsel, så derfor mener vi, at der skal ske ubetinget frakendelse af kørekortet, siger Mikael Schollert, pressekontakt ved Bornholms Politi, som klippede i fire andres kørekort i weekenden.

Øens politi har også fredag, lørdag og søndag haft travlt med at dæmpe turister, der holder andre vågne. Politiet skriver blandt mange andre eksempler i døgnrapporten:

'Søndag den 26. juli kl. 0400 blev musikken for meget for omkringboende i Toldbodgade i Rønne. Patruljen fik flyttet festen indenfor, sådan at de omkringboende kunne få noget tiltrængt søvn.'



'Patruljen kunne derefter kl. 0430 fortsætte til Toftevej i Gudhjem, hvor der ifølge anmeldelsen havde været fest hele aftenen og natten. Også her blev festen flyttet indenfor.'