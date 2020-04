Vanvid på motorcykel: 160 km/t. i byzone

Det blev starten på en dramatisk politijagt, da betjente søndag aften gav tegn til, at en motorcyklist på Helsingevej i Frederiksværk skulle standse.

I stedet for at adlyde forsøgte motorcyklisten - en 29-årig mand - at flygte.

Undervejs kørte han op mod 160 kilometer i timen i en byzone, hvor det er tilladt højst at køre 40 kilometer i timen.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Med politiet i hælene formåede manden at skrue nummerpladerne af motorcyklen af. Årsagen hertil - om motorcyklen var stjålet - fremgår ikke.

Flugten lykkedes dog ikke. Politijagten endte, da politiet fik ham bragt til standsning.

Motorcyklisten, som bor i Frederiksværk, blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Nordsjællands Politi oplyser ikke i døgnrapporten, hvorfor manden i første omgang ikke ønskede at standse for politiet.