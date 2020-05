Vanvid på Strandvejen: - Helt utilstedeligt

En vanvidsbilist står til at miste kørekortet prompte, efter vedkommende blev målt til at køre 137 kilometer i timen på Strandvejen i Aarhus

En bilist satte tirsdag aften al fornuft til side, da han trykkede speederen i bund på Strandvejen i Aarhus.

137 kilometer i timen blev farten registreret til, da politiets kontrolvogn fangede episoden på kamera.

Det er over dobbelt så hurtigt som de tilladte 60 km/t., og derfor falder hammeren også prompte.

Foruden en bødestraf kan føreren se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

På Strandvejen i Aarhus havde denne bilist åbenbart meget travlt i aftes. Foden lå så tungt på speederen, at vores fotovogn målte farten til hele 137 km/t, hvor man må køre 60 km/t. Det koster en ubetinget frakendelse af kørekortet. Løft nu foden fra speederen! #politidk pic.twitter.com/bTgRVHqhgU — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 20, 2020

Onsdag fortæller Flemming Lau, der er vagtchef ved Østjyllands Politi, at man er på vej ud til den bopæl, hvor bilen er registreret.

- Vi har den nye lovgivning, som gør, at når der er en overskridelse på mere end 100 procent, kontakter vi føreren med det samme og laver en midlertidig inddragelse af førerretten, siger Lau til Ekstra Bladet.

- Vi er i talende stund på vej ud for at konfrontere vedkommende. Her skal vi så konstatere, om det er føreren eller ej i forhold til de billeder, vi har. Er det den pågældende person, bliver vedkommende sigtet på stedet. Der er så tale om en sigtelse, og den kan han få prøvet ved en domstol, hvis han ønsker det, fortæller vagtchefen.

Til al held har Østjyllands Politi ikke modtaget nogen anmeldelse om, at den kriminelle kørsel skulle have resulteret i uheld eller ulykker.

- Det er ikke sket noget i situationen, men overtrædelsen er jo voldsom nok i sig selv. Det er helt utilstedeligt, siger Lau.