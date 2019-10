Vanvids-bilist dømt: Kørte 182 km/t. på landevej

Mandag tog Retten i Glostrup stilling til en sag, hvor en 39-årig mand på det groveste har overtrådt færdselsloven.

Manden er tidligere blevet fanget med 182 km/t. på en landevej ved Taastrup.

Her var den tilladte hastighed 80 km/t. Derfor har manden kørt mere end 100 procent for stærkt, hvilket betyder, at retten har valgt at frakende manden hans kørekort i et år.

Derudover skal han betale en bøde på 9000 kroner.

Det oplyser Vestegnens Anklagere på Twitter.