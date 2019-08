Vanvids-bilist i motorvejsdrama: Betjente sprang for livet

Flere politibetjente måtte springe for livet, og to gange måtte betjente i politibiler lave undvigemanøvrer for at undgå at blive påkørt frontalt, da en 44-årig mand onsdag sidst på aftenen kørte fra Roskilde til Amager ad motorvejen.

Det fremgår af en sigtelse mod manden, som torsdag blev læst op i dommervagten i København. Her blev manden varetægtsfængslet i 13 dage. Politiet sigter manden for at udsætte andres liv og førlighed for fare. Han er også blevet sigtet for vold mod politiet og for spirituskørsel.

Det er politiets opfattelse, at manden har kørt meget hurtigt. I dommervagten dokumenterede anklageren, at farten flere steder nåede op på 215 km/t., da det gik hurtigst.

- Helt fra Roskilde har han kørt helt håbløst og fortsat gennem Midt- og Vestsjællands politikreds, videre til Vestegnen og lander ude hos på Amagermotorvejen, siger vagtchef hos Københavns Politi Leif Hansen til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det er simpelthen vanvidskørsel. Det er virkelig et lykketræf, at der ikke er sket noget, men det har set dramatisk ud derude.

To undvigemanøvrer

Manden var på vej mod Sverige, men politiet fik svenskerne til at lukke for broen og sænke bommene. Manden fik imidlertid manøvreret udenom.

Af sigtelsen fremgår det videre, at manden i høj hastighed gav sig til at køre tilbage ad motorvejen modsat færdselsretningen og uden tændte lygter. Her kom en politipatrulje kørende med udrykning, og der måtte en undvigemanøvre til for at undgå et frontalt sammenstød.

Kort tid efter kom en anden politipatrulje kørende. Og også denne gang måtte chaufføren bremse og undvige for at undgå at blive ramt.

Først da politiet får dirigeret en lastbil til at holde på tværs af motorvejen, standser manden, og en politipatrulje påkører mandens bil, så han ikke kunne køre videre.

Sprang for livet

Manden forsøgte at flygte til fods, men blev kort efter anholdt.

Af sigtelsen fremgår det endvidere, at manden på et tidspunkt gav sig til at bakke, så to betjente måtte springe for livet for at undgå at blive ramt.

En udåndingsprøve fra manden viste en alkoholpromille på 0,86.

Den 44-årige nægter sig skyldig og ønskede ikke at sige noget under grundlovsforhøret.