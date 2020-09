Vanvidsbilist: 106 km/t. i byzone

Mere end det dobbelte af det tilladte. Så hurtigt er en bilist kørt igennem Hillerød By på Frederiksværksgade fredag.

Det fortæller Nordsjællands Politi på Twitter.

- 'Meget nedslående,' lyder det fra politiet.

Bilisten står til at få frakendt kørekortet ubetinget i en periode, da han har kørt over 100 procent for hurtigt og over 100 km/t.

59 er i dag blevet målt med for høj hastighed ud af de 468 biler, der er kørt forbi politiets ATK fotovogn i Hillerød.

Otte har fået et klip i kørekortet og to får en betinget frakendelse.

Stigning under corona

Politiet melder om, at der under corona har været en stigning i vanvidskørsel flere steder i landet.

'Vi kalder det vanvidsbilisme, hvis man for eksempel kører 200km/t. eller mere på motorvejen eller mere end 100 procent for hurtigt i byer eller på landeveje,' fortæller Preben Ingemansen, der er leder af Operativ færdsel i Fyns Politi på deres hjemmeside.

Se også: Ren vanvid: 115 km/t i byzone

Se også: Vanvidsbilist: Kørte mere end 100 km/t for hurtigt

Politiet stopper to vanvidsbilister på samme dag