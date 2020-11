Vanvidsbilist: 122 km/t med efterspændt trailer

En bilist kørte alt for stærkt på Kongeåvej ved Vejen søndag.

Bilisten kørte 122 kilometer i timen i første vejbane, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det er i sig selv en klokkeklar hastighedsovertrædelse. Oveni hatten havde bilisten også en trailer spændt på, og da bilisten kørte mere end 40 procent for hurtigt, frakendes føreren sit kørekort betinget.

Det vil sige, at bilisten får lov til at beholde sit kørekort, men kun hvis personen aflægger og består en kontrolleret køreprøve inden for de kommende seks måneder.

Føreren må heller ikke overtræde færdselsloven, så førerretten skal frakendes, inden for de næste tre år.

Udover bilisten med traileren spændt bag på sin bil, blev der giver syv klip og i alt blitzet 65 bilister på Kongeåvej.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi for at høre nærmere om sagen, men det har ikke været muligt at få flere oplysninger.