Vanvidsbilist blitzet med 181 km/t.

En fartbølle står til at få taget kørekortet, efter at bilisten på en landevej mellem Esbjerg og Grindsted blev blitzet med 181 kilometer i timen lørdag. På strækningen ligger fartgrænsen på 80 kilometer i timen.

- 181 er totalt uforsvarligt, siger leder af færdselsafdelingen hos Syd- og Sønderjyllands Politi Knud Reinholdt til Ekstra Bladet.

Han ved ikke, om vanvidsbilisten er en kvinde eller en mand, da politiet endnu ikke har fået kontakt til bilisten, som blev fanget af fotovognen på Tingvejen.

Reinholdt uddyber, at politiet gør noget aktivt for at få fingrene i bilisten på grund af færdselsforseelsens grovhed.

- Vedkommende står til en bøde på 8500 kroner og ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum seks måneder, siger Reinholdt, som understreger, at målingen skal verificeres, så man er sikker på, at bilisten kørte med den hastighed, der blev målt.

Skærpende omstændigheder

At vejret i området, hvor adskillige bilister blev blitzet med al for høj fart, ifølge Reinholdt var elendigt - det både blæste og regnede kraftigt - gør ikke bilisternes uansvarlighed mindre, men:

- I dette tilfælde vil en skærpende omstændighed være, hvis den pågældende tidligere har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet. Vi går efter minimumstaksten, som er frakendelse på et halvt år - med mindre fortiden indhenter en.

Færdselsafdelingen vil efter alt at dømme i løbet af næste uge have flere detaljer i sagen mod fartsynderen.