Vanvidsbilist fængslet: Biljagt endte i å

En 41-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet, efter han er mistænkt for narkokørsel og at sætte mindst to personers førlighed i fare under en biljagt mandag eftermiddag

Føreren af en rød Golf er blevet varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup, efter en biljagt endte i en å mandag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

'Det er fuldstændigt uacceptabelt, at borgere skal risikere at miste livet eller førligheden, fordi en person groft tilsidesætter både færdselslovens regler og hensynet til andre, så jeg er tilfreds med at retten har valgt at følge anklagemyndigheden og varetægtsfængsle mistænke', lyder det fra senioranklager Danni Richter Larsen i pressemeddelelsen.

Manden blev anholdt, efter han havde forsøgt at køre fra flere patruljevogne omkring Tårnvej, Roskildevej, Rødovre Parkvej og Damhussøen i Rødovre uden for København.

- Klokken 16.54 er der en af vores patruljer, som ser den røde VW Golf, som de forsøger at vinke ind til siden. Det vil han ikke, og derfor eftersætter man den, sagde vagtchef Thomas Christensen mandag eftermiddag til Ekstra Bladet.

Kørte i stjålet bil

Den 41-årige mand er mistænkt for at bringe mindst to borgeres liv eller førlighed i fare, for at have kørt imod færdselsretningen, at have kørt over for rødt fire gange og at have kørt bil på cykelstier.

Desuden var bilen, han kørte i, stjålet, og han er mistænkt for at køre narkokørsel.

- Han er kørt over for rødt lys, og hvis der er andre forhold, hvor han enten har været tæt på at klippe en cyklist, kørt et sidespejl af, eller hvis folk har måttet undvige, vil vi gerne høre om det, så vi kan bruge det mod den anholdte, lød det mandag eftermiddag fra vagtchef Thomas Christensen.

Tirsdag søger politiet stadig vidner til episoden. Man kan kontakte Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48.