Vanvidsbilist fanget med 161 km/t

Københavns Politi lavede lørdag aften en hastighedskontrol på Langebro. Det var en god idé, for her kom en person kørende med 161 km/t

Lørdag aften plejer de fleste at have god tid.

Sådan var det tydeligvis ikke for en 24-årig mand med en meget tung speederfod lørdag aften.

Der lavede Københavns Politi en hastighedskontrol på Langebro i København.

Her blev den travle unge mand målt til at køre hele 161 km/t, skriver Københavns Politi på Twitter.

Den 24-årige er tidligere kendt af Københavns Politi for at være glad for fart, da de har flere sager med hastighedsovertrædelser på ham, fortæller Københavns Politi søndag til Ekstra Bladet.

Den unge mand har ikke længere et kørekort, for det konfiskerede politiet ude på stedet straks efter målingen.